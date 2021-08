PSV kent in 'tussendoortje' geen enkel probleem met Cambuur en is koploper

Voor rust stond het al snel 2-0, door goals van Davy Pröpper en Eran Zahavi. Na rust prikte Noni Madueke zijn zesde treffer van het seizoen (alle competities) binnen en scoorde Alex Bangura nog tegen. Olivier Boscagli tekende in blessuretijd voor het slotakkoord: 4-1. PSV leek zeker in de eindfase van het duel soms met de gedachten bij het treffen met Benfica van dinsdagavond, waar kwalificatie voor het toernooi om de Champions League op het spel staat.

Voor rust begon Pröpper zwak, maar herstelde hij zich zeer goed. Een kopbal uit een corner betekende dat PSV al snel de gewenste voorsprong tegen de promovendus te pakken had. Daarna kon Zahavi via een combinatie met Armindo Bruma uithalen. De Portugees hakte fraai naar de spits van PSV, die loepzuiver in de rechterhoek schoot. PSV was effectief in en rond het strafschopgebied, tot aan de 3-0. Daarna kwamen er meerdere kansen om Cambuur verder pijn te doen, maar dat mislukte. Cambuur probeerde na de 3-1 om meer uit het duel te halen, maar ontbeerde daarvoor de stootkracht.