PSV klopt pover FC Groningen en legt druk bij Ajax

PSV kende geen al te moeilijke avond tegen FC Groningen (3-1). De Eindhovenaren hadden voor de rust niets te duchten van de bezoekers, al werd het na de pauze merkwaardig genoeg nog even spannend. Invaller Bruma maakte in blessuretijd aan alle onzekerheid een eind.

Mark van Bommel kon het zich tegen FC Groningen permitteren om zijn ploeg op een aantal posities te wijzigen ten opzichte het duel met Ajax. PSV begon met Daniel Schwaab en Ritsu Doan in de basis voor Timo Baumgartl en Mohamed Ihattaren. Armindo Bruma en Michal Sadilek begonnen ook op de bank, in hun plaats speelden Olivier Boscagli en Cody Gakpo.

Eerste eredivisiegoal Rosario

Érick Gutiérrez, Ibrahim Afellay en Kostas Mitroglou ontbraken ook in de wedstrijdselectie, maar zoals gezegd deerde dat PSV niet tegen FC Groningen. De Groningers speelden voor de rust erg matig en bezorgde PSV zo een zorgeloze avond. De eerste de beste doelpoging was ook meteen raak; Pablo Rosario maakte zijn eerste eredivisiegoal door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied rustig via de binnenkant van de paal in het doel te schieten: 1-0.

In de 38ste minuut werd het 2-0 na een fraaie aanval over meerdere schijven. Uiteindelijk was het Denzel Dumfries die FC Groningen-keeper Sergio Padt in de korte hoek verraste, na een driehoekje met Rosario en Donyell Malen, die voor de verandering eens niet scoorde. En FC Groningen? Dat liet één keer van zich horen voor rust. Oud-PSV’er Ramon Lundqvist schoot de bal uit een vrije trap kiezelhard tegen de paal. En dus bleef het bij 2-0 voor rust.



Bekijk hier de samenvatting van PSV - FC Groningen (premium).

Groningen doet iets terug

Ook in de tweede helft leek PSV lange tijd niet tot het gaatje te hoeven gaan om Groningen eenvoudig van zich af te houden. Van Bommel haalde topschutter Malen een halfuur voor tijd naar de kant voor Ihattaren, waardoor Steven Bergwijn nog even in de spits kon spelen. Ook daarna leek er niets aan de hand voor PSV, maar uit het niets werd het toch spannend. Lundqvist schoot de bal 20 minuten voor tijd via een PSV’er in het doel en maakte de 2-1.

Groningen kreeg het geloof daardoor terug, maar werd niet echt gevaarlijk en wist ook niet meer te scoren. PSV scoorde nog wel, invaller Bruma maakte in de extra tijd aan alle spanning een einde. En dus won PSV met 3-1 en staan de Eindhovenaren na 7 duels op 17 punten. Ajax speelt later op de avond tegen Fortuna.