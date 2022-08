PSV knokt zich tegen Rangers na blunder Benitez naar gelijkspel en houdt zicht op Champions League

met video'sPSV had het in Schotland niet al te breed, maar hield perspectief voor de groepsfase van de Champions League. Door een blunder van keeper Walter Benítez leek het vooruitzicht te vervangen, maar Armando Obispo besliste met een kopbal anders.

door Rik Elfrink



Imponerend is niet het juiste woord om de sfeer op voetbaltempel Ibrox te beschrijven. Fascinerend, extatisch en opzwepend doet eerder recht aan de realiteit waar PSV in het Schotse stadion in terechtkwam. Vanaf de eerste seconde was de donkerblauwe zee in het onderkomen van Rangers de twaalfde man die de Schotten mythische krachten wilde bezorgen.

In dat hele bijzondere en o zo onstuimige decor overleefde PSV de eerste fase van de wedstrijd zonder grote problemen. Rangers-PSV was een zenuwslopend schaakspel tussen vijftigduizend hartstochtelijk meelevende Schotten en 550 PSV-supporters. Het brandende verlangen zorgde in de eerste fase bepaald niet voor een vagevuur voor de Eindhovense formatie.

PSV deed geen gekke dingen, maar was niet vast aan de bal en kwam daardoor niet bij de goal. Nieuweling Ismael Saibari had het voorin moeilijk aan de rechterkant en kon niet goed doorkomen, terwijl daar af en toe ruimte lag.

PSV overleefde een lastige fase voor het eerste half uur en kreeg daarna even wat grip op de wedstrijd. Cody Gakpo poortte de gevreesde rechtsback James Tavernier en dat leek het startsein om offensief iets neer te zetten, maar PSV kreeg aanvankelijk weinig voor elkaar. Érick Gutiérrez was in de middelste linie de man van de controle en voor het wegsturen van de voorsten was Joey Veerman beschikbaar. Uit een van die momenten ontstond een corner, waaruit Ibrahim Sangaré via een knappe assist van Jordan Teze plots scoorde en PSV op voorsprong wist te zetten. Dat kwam uit de lucht vallen, waarbij de Eindhovenaren zelf nog weinig hadden weggegeven.

Na de achterstand bleef Ibrox vol achter de thuisploeg staan, die geïnspireerd op jacht ging naar de gelijkmaker en al snel het doel bereikte. Antonio Colak wist een voorzet van Tavernier tot een treffer te verwerken en dat mocht onder anderen André Ramalho zich aanrekenen, die een bal te makkelijk inleverde. Daarna nam de druk van Rangers flink toe, maar hield PSV tot de rust stand.

Een moeilijke periode na de thee doofde uit toen Saibari ineens voor de goal van Jon McLaughin opdook en net naast schoot. PSV kreeg controle en wist de Schotten ook een paar keer uiteen te rijten, maar het was steeds Saibari die de kansen kreeg en geen doel kon treffen. De 1-2 hing in de lucht, maar bleef uit en daarna was Rangers wel succesvol uit een vrije trap. Walter Benítez blunderde bij een stuiterbal opzichtig en leek de schlemiel van de wedstrijd te worden.

Armando Obispo besliste ruim tien minuten voor tijd echter anders en sloeg een corner van Cody Gakpo met het hoofd uitstekend binnen. Via de onderkant van de lat zeilde de bal voor de Eindhovenaren heerlijk in het doel in een fase waarin PSV knap terugvocht en niet kopje onder ging in de kolkende ambiance. PSV bewees daarmee opnieuw hoe gevaarlijk de ploeg door de lucht kan zijn, waarbij Luuk de Jong meestal de koptreffers voor zijn rekening neemt.

Obispo mocht meteen gaan douchen tijdens een wedstrijd die almaar intenser en onvoorspelbaarder werd. Het publiek genoot en Rangers ging weer op jacht naar de 3-2, maar die ellende bleef PSV bespaard. Volgende week moeten de toeschouwers in het Philips Stadion het team van Van Nistelrooij zien te dragen zoals de Schotse supporters dat in Glasgow deden, om iets extra’s te creëren. Vorige week maakte dat tegen AS Monaco voor PSV ook een groot verschil. Puur voetballend is Rangers zeker niet beter dan de Monegasken, maar de ploeg is wel even fit en blijft rennen en vliegen om het de tegenstander moeilijk te maken.

Een sleutel voor PSV moet het spel aan de bal zijn, dat gisteren na rust duidelijk verbeterde. Daardoor ging de druk van Rangers liggen en is er alle kans om volgende week de tweede Nederlandse club in het hoofdtoernooi van de Champions League te worden.

