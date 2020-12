PSV komt in slotfase goed weg en pakt punt in Friesland via invaller Piroe

Daarmee verzuimden de Eindhovenaren om optimaal te profiteren van het puntenverlies van alle andere topploegen in de eredivisie. Gisteravond verloren koploper Ajax en nummer twee Vitesse al, vandaag speelde Feyenoord met 0-0 gelijk tegen Heracles Almelo en AZ ging met negen man met 1-2 onderuit tegen FC Groningen. PSV kreeg in het ultieme bijltjesweekend in de eredivisie zelf ook een flinke tik en dat was zeker niet nodig, want in de eerste helft had de ploeg van Roger Schmidt al afstand moeten nemen.



Mario Götze zette PSV na een halfuur met een prachtig stiftje op voorsprong, na een prima assist van Cody Gakpo. PSV had op dat moment liefst 80 procent balbezit en was vrijwel constant in de aanval. Heerenveen was voor rust echter ook een paar keer gevaarlijk geweest, via counters waaruit Henk Veerman had kunnen scoren. Keeper Yvon Mvogo was op zijn post en redde tot twee keer toe uitstekend. PSV liet meerdere kansen onbenut. Vooral de misser van Cody Gakpo, na een goed lage voorzet van aanvoerder Denzel Dumfries, was onbegrijpelijk na het zien van de herhaling.