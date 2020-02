PSV komt maar niet los van Mark van Bommel

Door Sjoerd Mossou & Maarten Wijffels



Het is maandagochtend, 16 december 2019, 9.00 uur. Mark van Bommel is ontboden in de kamer van algemeen directeur Toon Gerbrands, in de boezem van het Philips Stadion. Zijn ontslag is aanstaande na de nederlaag tegen Feyenoord. De trainer beseft het op deze ochtend zelf ook. PSV heeft zijn strategie bepaald: het persbericht over zijn ontslag wordt om exact 9.12 uur verstuurd naar de vaste verslaggevers rond de club, op een moment dat Van Bommel nog binnen zit bij Gerbrands. Daar is over nagedacht. De Eindhovense club wil de regie in eigen hand houden.