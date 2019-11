PSV komt met charme-offensief en praat met bezorgde supporters over crisis

Onder meer Frits Bovers, voorman van een van de kritische supportersgroeperingen Fans United, was bij het gesprek. Hij vond het een positief gebaar vanuit de club, maar benadrukt dat er maar een manier is om de rust terug te krijgen en dat is weer gaan winnen. Gebeurt dat niet, dan zal er onvrede blijven en zullen supporters zich blijven roeren, zo voorziet hij. Ook vanuit bijvoorbeeld Supportersvereniging PSV en sfeergroepering Lighttown Madness waren afgevaardigden bij het gesprek. De supporters missen passie en strijd bij PSV, zoals dat wel vaker klinkt op het moment dat het beroerd gaat bij een club.

Niet heel veel nieuws

Bovers vond het heel positief dat de club ook inging op een aantal inhoudelijke vragen, maar stelt niet heel veel nieuws te hebben gehoord. ,,We hebben bijvoorbeeld gevraagd of Van Bommel niet te snel de overstap vanuit de jeugd naar het eerste heeft gemaakt en waarom de keuze voor de aanvoerder zo gemaakt is. De antwoorden zijn dan zoals ze al eerder te horen of lezen waren. Uiteindelijk kunnen we met zijn allen lullen wat we willen, maar het gaat erom dat het aankomt bij de spelers. Zij moeten scoren en wedstrijden winnen. Wij en de trainer en directeuren kunnen dat niet voor PSV doen. Er moet nu tegen Willem II onderhand eens een keer gewonnen worden. Mag het een keer? De huidige resultaten passen helemaal niet bij PSV en het is in ieder geval goed dat ook de leiding zich daarvan bewust is en erover wil praten.”