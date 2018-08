PSV komt met schrik vrij bij Fortuna na late goal Rigo

Mark van Bommel stuurde tegen Fortuna Sittard dezelfde basiself het veld in als tegen FC Utrecht. Aanwinst Ryan Thomas zat nog niet bij de wedstrijdselectie, ook voor Derrick Luckassen was geen plekje ingeruimd. PSV kreeg met die opstelling moeilijk grip op Fortuna, dat bijzonder fel van start ging. De eerste grote kans van de wedstrijd was ook voor de Limburgers; in de 3de minuut stormde Gavin Vlijter in zijn eentje op het PSV-doel af, maar Jeroen Zoet had een prima redding in huis.



VAR-problemen

Vlak na de aftrap werd al snel duidelijk dat de VAR niet naar behoren werkte; de videoscheidsrechter in Zeist kon geen directe verbinding krijgen met scheidsrechter Pol van Boekel. Zodoende kreeg vierde man Stan Teuben een telefoon in zijn handen gedrukt en moest hij op die manier Van Boekel op de hoogte houden. Ondanks de technische problemen met de VAR kwam PSV op voorsprong. José Angelino trok de bal in de 33ste minuut voor het doel, Hirving Lozano gaf daarna het laatste zetje: 0-1.



Gelijkmaker Fortuna

Ook na rust kreeg PSV maar moeilijk grip op Fortuna. De Eindhovenaren hadden vlak na rust via Steven Bergwijn en Luuk de Jong al snel mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar dat lukte niet. Fortuna kwam vervolgens beter in de wedstrijd en maakte ook gelijk; Andrija Novakovich schoof de bal in de 61ste minuut voorbij Zoet: 1-1. PSV beklaagde zich over die treffer, omdat De Jong daarvoor werd vastgehouden door Kai Heerings. Van Boekel liet doorvoetballen en Fortuna scoorde.



Van Bommel probeerde de wedstrijd open te breken met een dubbele wissel: Dante Rigo en Donyell Malen kwamen voor Pablo Rosario en doelpuntenmaker Lozano. Malen had meteen een goede voorzet in huis op De Jong, maar de aanvoerder van PSV schoot in kansrijke positie over het doel. De wedstrijd leek daarna op een gelijkspel af te stevenen, totdat de 90ste minuut aanbrak. Rigo kreeg de bal voor zijn voeten en schoot raak: 1-2. Zodoende is PSV nog foutloos in de competitie en kan de ploeg van Van Bommel zich voorbereiden op de wedstrijd tegen Bate Borisov van dinsdag.