PSV kreeg in EL meer goals om de oren dan tegenstander Omonia Nicosia

• PSV is al geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League. Als de Eindhovenaren groepswinnaar willen worden, moeten ze vanavond winnen van de Cyprioten. Koploper Granada moet dan wel verliezen bij PAOK. Een gelijkspel is niet genoeg, omdat het onderlinge resultaat in het voordeel is van de Spanjaarden. Granada maakte meer uitgoals dan PSV.

• De ploeg van Roger Schmidt won de eerste ontmoeting met Omonia Nicosia op het nippertje. Op Cyprus was Donyell Malen de grote man. Hij had de Eindhovenaren al op 1-1 gezet, na een bizar doelpunt vanaf eigen helft van Jordi Gomez. In de 92ste minuut schoot de 21-jarige spits de 1-2 tegen de touwen.

• Op de eeuwige ranglijst van de Europa League staat PSV met 102 punten op de zevende plaats in het algemeen klassement sinds de introductie van de competitie in het seizoen 2009/10 (W29-D15-L17). Als we alleen naar thuiswedstrijden kijken, dan staat PSV slechts 13de (W14-D10-L6).

Volledig scherm Cody Gakpo was in vijf wedstrijden betrokken bij zes goals. © BSR Agency

• Omonia Nicosia’s speelde al vijftien keer tegen een Nederlandse ploeg. Dat deed het met weinig succes, want het won slechts twee keer (W2-D2-L11): in het seizoen 1979/80 van Ajax en in het seizoen 2011/12 van ADO Den Haag.

• PSV heeft een goede kans op te scoren vanavond. De defensie van Omonia hield in geen enkele groepswedstrijd de nul. De nummer drie van de eredivisie verdedigt alleen ook niet al te best. Het kreeg al negen goals om de oren, Omonia acht. Wel scoorde de Eindhovenaren drie keer meer. De man in vorm is Cody Gakpo. Hij was in zijn vijf laatste Europese wedstrijden betrokken bij zes goals (4 doelpunten, 2 assists).

Stand

1. Granada 5-10 punten

2. PSV 5-9

3. PAOK 5-5

4. Omonia Nicosia 5-4