PSV krijgt na ongekende comeback kampioenswedstrijd tegen Ajax

Het PSV-publiek in de hoek van het AFAS Stadion zong al het kampioenslied. Op het veld vielen de spelers elkaar van vreugde en ook wel van ongeloof in de armen. PSV leek vanavond na driekwart van de wedstrijd tegen AZ met een forse kater opgezadeld te worden. Maar zie: de koploper heeft nu een eerste matchpoint in de titelstrijd te pakken. En wie verwacht nog dat ze dat níet gaan benutten? 2-0 achter op bezoek bij AZ en 2-3 winnen, dat geeft zo'n extra adrenalinestoot, zo veel vertrouwen.



AZ zette PSV in de beginfase met de rug tegen de muur, maar wist niet te scoren. Dankzij een uitstekende redding van Daniel Schwaab bleef PSV in de wedstrijd en daarin kreeg de ploeg zelf ook mogelijkheden om te scoren.



Luuk de Jong raakte met het hoofd de paal en scoorde daarnaast twee keer in buitenspelpositie. Na rust was het eerst de beurt aan AZ, dat Jeroen Zoet via Weghorst twee keer wist te verschalken.



Natuurlijk was het bizar slecht van AZ dat het een geslagen koploper nog zo liet terugkomen. Maar: bepaald niet voor het eerst betaalde toch ook de veerkracht bij de ploeg van Phillip Cocu zich uit. Aanvoerder Van Ginkel, zijn secondant Jorrit Hendrix, spits Luuk de Jong, ze wilden van geen opgeven weten toen Wout Weghorst halverwege de tweede helft de 2-0 binnenkopte uit een hoge voorzet. Gastón Pereiro met een schuiver in de hoek, Hirving Lozano na een blunder van keeper Marco Bizot en Marco van Ginkel vanaf elf meter zorgden echter voor een ommekeer waarover nog lang zal worden nagepraat.