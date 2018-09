PSV laat geen spaan heel van Willem II

PSV heeft de imposante thuisreeks tegen Willem II daarmee in stand weten te houden. De ploeg van trainer Mark van Bommel is na zaterdagavond alweer 30 duels op rij ongeslagen (28 overwinningen, twee remises) tegen Willem II in het eigen Philips Stadion. De enige twee zeges van Willem II dateren van 1961 en 1983, deze keer maakte PSV al voor rust gehakt van de schutterende Tilburgers. Daarmee vereffende PSV ook de rekening van vorig seizoen, toen Willem II thuis met 5-0 won.



Van Bommel koos voor dezelfde elf spelers als tegen BATE Borisov. De eerste kans van de wedstrijd was nog wel voor Willem II, Fran Sol raakte de paal, daarna was juist PSV dodelijk effectief. Jorrit Hendrix zorgde met een pegel vanaf de rand van de zestien voor de 1-0, nadat Willem II-doelman Timon Wellenreuther zijn hand maar half tegen de bal kreeg. Na een klein kwartier maakte Steven Bergwijn er al 2-0 van. José Angelino veroverde de bal en bediende de rappe buitenspeler, die zijn directe tegenstander uitkapte en de bal in de verre hoek schoot. PSV zat zodoende al snel op rozen.



VAR grijpt in

Willem II was voor rust aan de bal niet eens zo slecht, Sol raakte bijvoorbeeld na een aardige aanval nog een keer de paal. Achterin stonden de Tilburgers echter flink te schutteren, zoals in de 33ste minuut bijvoorbeeld. Hirving Lozano werd gevloerd door Freek Heerkens, scheidsrechter Jochem Kamphuis liet in eerste instantie doorspelen. De videoscheidsrechter greep vervolgens in, waarna Gastón Pereiro alsnog voor een strafschop aan mocht leggen en er 3-0 van maakte. Verdediger Nick Viergever maakte er nog voor rust 4-0 van (!), nadat Willem II-doelman Wellenreuther er opnieuw niet sterk uit zag. Daarmee was het duel al helemaal gespeeld.



Debuut Sainsbury

Na rust werd PSV binnen 38 seconden nog wel even wakker geschud door Willem II-topscorer Sol, die op aangeven van Diego Palacios voor de 4-1 tekende. De Tilburgse vreugde, voor zover daar sprake van kon zijn, was echter van korte duur. Drie minuten later kopte Luuk de Jong de bal terug op Viergever, die zijn tweede goal van de wedstrijd en daarmee de 5-1 voor PSV maakte. De verdediger mocht daarna al vrij snel gaan rusten van trainer Van Bommel, die aanwinst Trent Sainsbury nog zijn debuut gunde. Met Sainsbury ging PSV vrolijk door met aanvallen. Het was uiteindelijk Bergwijn die de eindstand met een kopbal op 6-1 bepaalde na een prima voorzet van Angelino. Daarmee blijft PSV de enige ploeg die nog altijd foutloos is in de eredivisie, met twaalf punten uit vier wedstrijden.