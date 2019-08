PSV laat Groningse fans gratis toe in uitvak vanwege verplaatsen duel

Arbiter Bos fluit Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht

12:18 Alex Bos is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter bij het duel tussen Go Ahead Eagles en Jong FC Utrecht, aanstaande vrijdagavond in de Adelaarshorst. De arbiter uit Elburg wordt in Deventer terzijde gestaan door de assistent-scheidsrechters Bodde en Janssen.