PSV laat na goede eerste helft toch twee punten liggen in Enschede

Lange tijd zag het ernaar uit dat PSV de Tukkers zou platwalsen, maar het team van Ron Jans kwam na rust knap terug. Uitblinker was keeper Joël Drommel, die zich meerdere malen wist te onderscheiden en aantoonde dat hij terecht als potentieel international wordt gezien.



PSV was het eerste uur enorm dominant, maar liet de ene na de andere kans liggen. Toppunt daarbij was de gemiste penalty van Eran Zahavi, die een heel matige indruk maakte en geforceerd op zoek was naar een goal. Mede omdat hij en Noni Madueke elkaar over het hoofd zagen, bleef PSV maar op een treffer staan. Die was al na acht minuten gemaakt door Donyell Malen, die als enige een vrucht wist te plukken na een voorzettenregen van Philipp Max. Daarna kreeg PSV de ene na de andere kans, maar de Eindhovenaren faalden voor de goal van Drommel.