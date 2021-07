PSV laat overbodige Baumgartl terugkeren naar de Bundesliga

VIDEO PEC-spe­ler Pelle Clement voetbalde samen met Frenkie de Jong. ‘Hij vraagt regelmatig hoe het in Zwolle gaat’

25 juni Het Nederlands elftal staat na zeven jaar weer op een eindtoernooi. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag is hij te gast in Zwolle, waar PEC-speler Pelle Clement vertelt over zijn bijzondere band met Frenkie de Jong.