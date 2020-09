PSV laat twee punten liggen na slechte wedstrijd in Almelo

PSV werkte een betere tweede helft af, maar was nooit in staat om een stortvloed aan kansen te creëren. De ploeg van Roger Schmidt kwam in de eerste helft terecht op achterstand en oogde daarin lethargisch. Heracles vocht voor elke meter en PSV was niet in staat om creativiteit of een hoog baltempo aan de dag te leggen. Schmidt had voor het duel vier spelers gewisseld en dacht met Nick Viergever, Mohamed Ihattaren, Michal Sadílek en Cody Gakpo nieuwe energie in de ploeg te brengen. Meest opvallende wijziging was dat Donyell Malen op de bank bleef.