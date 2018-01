PSV laat zege op Fluminense in slotfase glippen, Lammers maakt wereldgoal

Tegen Fluminense leek Sam Lammers de matchwinnaar te worden, maar in de slotfase schoot Robinho de Brazilianen alsnog naar een remise: 1-1. Onverdiend overigens, aangezien PSV de hele wedstrijd domineerde. De Eindhovenaren gaven nauwelijks kansen weg en hadden in het matig gevulde Spectrum Stadium de score uit moeten breiden, maar lieten dit na.



Trainer Phillip Cocu gaf in het duel met de Brazilianen veel jonge talenten van PSV de kans. Met vier 18-jarige spelers aan de aftrap was de basisploeg extreem jeugdig. De spitsen Donyell Malen en Cody Gakpo kregen vanaf het eerste fluitsignaal speeltijd en op het middenveld werd Dante Rigo (19) geflankeerd door de nog een jaar jongere Mauro Junior, die een goede indruk maakte. De Nuenense Braziliaan kwam met een aantal fraaie acties, maar de eindpass of afronding aan Eindhovense zijde was niet altijd goed. Armando Obispo (18) was in Amerika zelfs de aanvoerder van het jonge PSV.



De hele week manifesteerden de tieners van PSV zich op het trainingsveld goed en in de wedstrijd tegen de Brazilianen pakte PSV al snel het initiatief. Rigo strooide met fraaie passes en PSV kwam ook tot enkele kansen. Donyell Malen kopte in eerste instantie tegen de lat, maar het was vlak voor rust Sam Lammers die een hoofdrol opeiste. Hij fopte twee verdedigers met een paar uitstekende bewegingen en krulde de bal daarna bijzonder fraai in de rechterhoek.