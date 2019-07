PSV legt het af tegen Nice en keert met nederlaag huiswaarts

Daarna was het de beurt aan de Franse subtopper, die voor rust al twee keer toesloeg en ook daarna nog eenmaal. Bij de eerste goal dook Ihsan Sacko vrij op voor Jeroen Zoet en hij scoorde makkelijk. Niet veel later troefde Allan Saint-Maximin Jong PSV-linksback Steven Theunissen af en lag de 2-1 voor de Fransen erin. Uit een spelhervatting werd het ook nog 3-1. Robbin Ruiter keerde daarna nog knap een vrije trap, zodat de score niet verder opliep. Joël Piroe maakte de stand voor PSV in blessuretijd draaglijker.

Dulden

Na de 0-0 tegen FC Sion moest PSV in Vevey dus de eerste oefennederlaag van het seizoen dulden. De nieuwelingen Ibrahim Afellay, Toni Lato en Armindo Bruma kwamen nog niet in actie. Lato en Bruma kunnen mogelijk vrijdag wel meespelen in het oefenduel van PSV met Aris Saloniki. Of Afellay dan al inzetbaar is, is nog afwachten.