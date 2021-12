PSV legt lat hoog in San Sebastián en wil méér dan vervolg in Conference League

Wordt het voor PSV na de winterstop een vervolg in de Europa League óf de Conference League? Dat is de inzet als de Eindhovense ploeg morgenavond in een vermoedelijk kletsnat Estadio Anoeta aantreedt tegen Real Sociedad. Tijdens de strijd om geld, prestige en coëfficiënten willen de Eindhovenaren een vervolg in het tweede toernooi van de UEFA afdwingen. Daarbij lonkt in de zogeheten tussenronde van de Europa League misschien wel een vervolg tegen FC Barcelona of Borussia Dortmund, om maar een paar grote namen te noemen.