PSV lekt nieuw thuisshirt bij presentatie Bruma

In het presentatiefilmpje van Bruma, die overkomt van RB Leipzig en een contract tekent tot 2024, grist de Portugese aanvaller het shirt van tafel en trekt hij het over zijn schouders. Het nieuwe thuisshirt, dat is ontwikkeld door kledingsponsor Umbro, bestaat traditioneel uit vier witte en drie rode banen en wordt geaccentueerd door een rode boord aan beide mouwen en een toelopende hals.

Nieuwe hoofdsponsor

Het is het eerste thuisshirt van PSV met de nieuwe hoofdsponsor Metropoolregio Brainport Eindhoven op de borst. Op de achterzijde is een plekje ingeruimd voor Energiedirect.nl, terwijl founder Philips op de mouw prijkt.



Het uitshirt voor het seizoen 2019-2020, dat een opvallend oranje-zwart design heeft, is door de club al in een eerder stadium onthuld.