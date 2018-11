PSV lijdt zure nederlaag op Wembley en is uitgeschakeld in Champions League

Onderuit in slotfaseDe Champions League-droom is over voor PSV na een wrede avond op Wembley. Natuurlijk was Spurs sterker en beter en was de 2-1 zege verdiend. Maar de kampioen van Nederland ging strijdend ten onder na een heerlijk gevecht.

PSV was in deze Champions League-campagne op zoek naar die ene magische avond waarop alles goed viel. 77 minuten lang leek het daarvan te gaan komen in een intense, wonderlijke wedstrijd op Wembley. Een vroege 0-1 voorsprong werd met man en macht en met een hoop geluk verdedigd.

Maar net toen Spurs en zijn 50.000 fans vreesden dat het écht niet meer ging lukken om de muur te slechten, was daar Harry Kane. De spits bracht toch nog de late 1-1 en 2-1 op het bord.

Dat was natuurlijk niet onverdiend. Maar het was wel sneu voor de hartstochtelijk strijdende ploeg van Mark van Bommel. En het was wreed voor Jeroen Zoet in het bijzonder. Die keepte een wereldpot.

Drie jaar geleden in deze maand speelde PSV een CL-wedstrijd die veel weg had van deze thriller. Dat was het uitduel op Old Trafford met Manchester United. Ook toen drukte de Engelse topclub die móest winnen de kampioen van Nederland achteruit en kwamen er kansen. Maar ook toen blonk Zoet uit met prima reddingen en als hij geklopt leek, zaten er ook nog vijf engeltjes op de lat die ballen uit het doel keken. Destijds trok PSV wel een gelijkspel (0-0) over de streep.

Volledig scherm Teleurstelling bij de spelers van PSV na de late nederlaag op Wembley. © AP

Thriller

Wel anders was hoe PSV tactisch speelde. Phillip Cocu koos altijd voor mandekking. En in uitduels in Europa bijna per definitie voor vijf man achterin. Zijn opvolger Van Bommel is dit seizoen op zoneverdediging overgestapt. Hij wil bijvoorbeeld dat op zijn middenveld spelers niet blind een vaste man volgen, maar dat ze de ruimtes afdekken.

Spurs was dus beter, vaardiger, sneller, gevaarlijker. Net als twee weken terug in het Philips Stadion. Maar in hoe Van Bommel het voor ogen heeft, speelde PSV toch zelf ook zijn beste Champions Leagueduel van het seizoen.

Natuurlijk hielp de droomstart mee. Na 62 seconden stond de 0-1 al op het bord. Kijk de foto’s er nog eens op terug en vergaap je aan de machtige kopstoot van Luuk de Jong uit de corner van Gaston Pereiro. De aanvoerder van PSV ging zoals altijd voorop in de strijd, gleed zelfs in zijn eigen zestien metergebied ballen weg en kreeg nu steun van spelers die twee weken eerder nog verschrompelden in het gevecht.

Ruimte

Pablo Rosario bijvoorbeeld was nu met Zoet de beste bij PSV. De Oranje-international voelde regelmatig perfect aan wat er moest gebeuren: wanneer de ruimte afdekken. Wanneer ook kort op een vent en je duels winnen.

Van Bommel meldde zich voortdurend langs de zijlijn. Om bij te sturen, om aan te moedigen. Vooraf was de trainer wel heel nadrukkelijk in de underdogrol gekropen. Hij memoreerde nog maar een keer dat PSV in de misschien wel zwaarste poule van allemaal is ingedeeld. En dat ook nog met het jongste basisteam van het hele deelnemersveld. Maar natuurlijk had hij vooraf toch ook zijn verwachtingen. Zijn eisen.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Spurs viel aan, belegerde het doel van PSV. En PSV probeerde zelf op de counter toe te slaan. Natuurlijk via Hirving Lozano, die nu vanaf het begin diep voorin speelde, in de rol waarin hij twee weken geleden tegen Spurs was geëindigd. Af en toe werd de Mexicaan ook dreigend weggestuurd.

Nog een halfuur. Nog 25 minuten, nog 20, nog 15. Steeds meer tijd verstreek en uiteindelijk viel de muur van PSV dan toch om. Maar niet voordat de overkant Donyell Malen ook nog een kans op de 1-2. De invaller die al vaker het goudhaantje was dit seizoen, zag zijn schot nu echter gekeerd, waarna Kane aan de overkant het keiharde vonnis velde. Geen vervolg in de Champions League na de winter voor PSV. En waarschijnlijk ook niet in de Europa League.

Volledig scherm Een schot van Son Heung-min wordt geblokt door Daniel Schwaab. © REUTERS

Volledig scherm Harry Kane kopt Tottenham naar de overwinning. © EPA