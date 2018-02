PSV loopt averij op in titelstrijd na dure rode kaart Lozano

De topscorer van de eredivisie werd op slag van rust uit het veld gestuurd. Scheidsrechter Dennis Higler beoordeelde een beweging met de arm als dusdanig ernstig, dat hij het nodig vond om Lozano meteen rood te geven. Hij is daardoor waarschijnlijk ook geschorst voor de topper tegen Feyenoord van volgende week zondag, tenzij de tuchtcommissie of aanklager hem deze week vrijspreekt.



Met elf tegen elf was PSV nog op een 2-0 voorsprong gekomen. Na het eerste half uur dat het aanzien nauwelijks waard was, strafte PSV twee fouten van Heerenveen af. Eerst leed Stijn Schaars door druk van Mauro Júnior balverlies, waardoor PSV een corner kreeg. Santiago Arias kreeg de bal op het hoofd en scoorde uit de door Mauro genomen hoekschop.



Kort voor rust zette Lozano nog een keer druk op de defensie van Heerenveen, die uit het lood geslagen was en slordig was. Luuk de Jong kon vervolgens zomaar de 2-0 binnen werken. Daarna ging PSV door het rood voor Lozano met een mokerslag de rust in.



De tweede helft was het vooral tegenhouden en dat lukte in eerste instantie niet. Stijn Schaars werkte al snel vanuit een corner de 2-1 binnen. PSV hield daarna met tien man lang stand. De Friezen roken bloed en gingen er af en toe hard in en kwamen tien minuten voor tijd op 2-2 via Reza Ghoochannejhad. PSV probeerde het daarna nog wel, raakte via De Jong nog de binnenkant van de paal, maar bleef steken op een pijnlijke remise.



Heerenveen deed PSV eerder dit seizoen ook al pijn. De ploeg van coach Jurgen Streppel won in september in het Abe Lenstra Stadion met 2-0.