PSV loopt CL-miljoenen mis na dreun in Basel

PSV speelde vooral in de eerste helft met veel lef tegen FC Basel. Dat leverde een prachtige strijd op tussen beide clubs. Eray Cömert schoot de Zwitsers met een snoeiharde vrije trap na acht minuten op voorsprong. PSV liet zich echter niet van de wijs brengen: na een perfect afgemeten voorzet van spits Donyell Malen kopte aanwinst Bruma fraai binnen in de linkerbovenhoek: 1-1.



Bij die stand was PSV virtueel door naar de derde voorronde van de Champions League. Maar toen was daar Ricky van Wolfswinkel: de Nederlandse aanvaller tikte na 68 minuten de 2-1 binnen namens FC Basel. Dat terwijl PSV (en vooral Steven Bergwijn) op dat moment al een aantal kansen op de voorsprong had laten liggen.



PSV wist in de slotfase wat het te doen stond in Zwitserland: scoren. Maar de thuisploeg hield het achterin uitstekend dicht en PSV had niet meer de krachten om een treffer te forceren. Zo verloor PSV met 2-1 en dat was na de 3-2-zege in Eindhoven niet genoeg voor de volgende ronde. Op basis van het aantal uitdoelpunten gaat FC Basel naar de derde voorronde van het miljardenbal.



PSV is nu veroordeeld tot de derde voorronde van de Europa League. De club uit Eindhoven deed vorig seizoen mee aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van Van Bommel strandde toen in de groepsfase in een poule met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale.



PSV verloor zaterdag ook al de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal van Ajax (2-0).