PSV loopt in slotminuut nieuwe dreun op bij Groningen

De Noordelingen konden in de eerste 45 minuten totaal geen vuist maken tegen PSV, dat zich na de nederlaag tegen Ajax van zondag (3-0) wilde revancheren. Dat leek te lukken, want na een klein kwartier stond het al 0-2 door doelpunten van aanvoerder Marco van Ginkel en Barrt Ramselaar, die de voorkeur kreeg boven Gastón Pereiro.



Groningen kwam na de 0-2 beter in de wedstrijd en door een prachtige vrije trap van Yoëll van Nieff was de spanning nog voor rust terug. Althans, daar leek het op, want slechts enkele minuten later zorgde Van Ginkel weer dat het verschil twee doelpunten was: 1-3.



Ommekeer na rust

Groningen-coach Ernest Faber liet na rust zijn intenties weten door aanvaler Mimoun Mahi én Lars Veldwijk in te brengen. Die wissels pakte goed uit, want Groningen kwam beter in de wedstrijd en drong de koploper na rust terug. Veldwijk bracht de spanning tien minuten na rust vanaf elf meter weer terug: 2-3.



Maar PSV liet zich niet zo maar uit het veld slaan en bleef voetballen tegen een ontketend Groningen, dat in niets leek op het Groningen van de eerste helft. Een spannende slotfase leek geen doelpunten op te leveren, maar drie minuten in blessuretijd schoot Te Wierik zijn ploeg in extremis naast PSV.