PSV: Lozano’s op etage 14, instappen bij Barça op 18

Door Maarten Wijffels



Stelt u zich voor, het is voorjaar 2022. De spelers van PSV staan klaar voor hun kwartfinalereturn in de Europa League. Of beter: de vernieuwde Europa League, want het toernooi is flink opgepimpt. Net als in de Champions League zijn er nu 32 relatief sterke deelnemers. En miljoenen meer aan start- en premiegeld. Dat kan omdat de UEFA nog een derde Europees bekertoernooi heeft opgezet, waarin vooral teams uit Oost-Europa terechtkomen.



Gespannen luisteren elf PSV’ers naar de hymne voor hun duel met Arsenal. Naast vijf voetballers uit de eigen jeugdopleiding telt de rij twee Mexicaanse internationals, een Braziliaanse nummer 10 en een nieuwe rechtsbuiten uit Panama. Dat is een volgend Midden-Amerikaans land waar PSV sinds een tijdje intensief scout en waar ze alle duels van de eredivisiekampioen live uitzenden.



En kijk de shirts. Was PSV ooit het voormalige bedrijfselftal van Philips, nu prijkt anno 2022 de naam van een grote buitenlandse, Mexicaanse hoofdsponsor op de borst. Die is drie jaar eerder voor een topbedrag van 15 miljoen euro per jaar vastgelegd.



De hymne is voorbij. De spelers maken zich klaar voor de aftrap en PSV’s hoofdtrainer Ruud van Nistelrooy geeft bij zijn dug-out nog snel een flash-interviewtje aan het camerateam van Facebook. Dat is de officiële zendgemachtigde van de Europese clubtoernooien.