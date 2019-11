PSV maakt dankzij benauwde zege op Heerenveen eind aan zwakke reeks

PSV-trainer Mark van Bommel had zijn basisopstelling omgegooid om iets te forceren tegen sc Heerenveen. Denzel Dumfries droeg de aanvoerdersband, verder keerde Timo Baumgartl net als Ryan Thomas (terug van een schorsing), Bergwijn en Donyell Malen terug in de basis. En met name de terugkeer van die aanvallers deed PSV voor rust zichtbaar goed.

De driemans-tandem Mohamed Ihattaren, Bergwijn en Malen wervelde voor rust bij vlagen weer als vanouds tegen Heerenveen dat veel balverlies leed. Nick Viergever had PSV al snel op voorsprong kunnen koppen, maar hij knikte de bal uit een corner op de paal. Even later was het alsnog raak, en hoe: Bergwijn schoot de bal na een ruim kwartier van ruime afstand hard en fraai in het doel: 1-0. Daarmee tankte PSV op dat moment wat vertrouwen.

Volledig scherm Steven Bergwijn viert het openingsdoelpunt van PSV. © ANP Sport

Daarna kreeg sc Heerenveen nog wel kansjes via Chidera Ejuka en Jens Odgaard, maar waren de Friezen niet scherp genoeg om PSV pijn te doen. PSV was dat wel: in de 36ste minuut krulde Bergwijn de bal in de verre hoek: 2-0. Dat was ook meteen de ruststand.

In de tweede helft kwam Heerenveen uit het niets terug in de wedstrijd. Nick Viergever en Pablo Rosario grepen te laat in, spits Odgaard schoot via Lars Unnerstall raak: 2-1. Daarna werd duidelijk dat het vertrouwen van PSV nog altijd broos is, het verschil met het spel in de eerste helft was groot. De thuisploeg bracht zichzelf in de problemen tegen Heerenveen dat de bovenliggende partij was. Mitchell van Bergen (schot) en Sven Botman (kopbal waren nog het dichtst bij de 2-2, maar stuitten op de prima keepende Unnerstall. PSV trok de voorsprong uiteindelijk met pijn en moeite over de streep.

Volledig scherm Heerenveen kon ondanks een sterke tweede helft net geen puntje uit het vuur slepen. © ANP Sport