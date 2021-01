PSV maakt dankzij fraaie goal Zahavi en sterke Mvogo geen fout tegen RKC

Door Chris Ottens



Wat Lars Unnerstall kan, kan ik ook, moet Yvon Mvogo gedacht hebben. Waar Unnerstall PSV in de doordeweekse bekerwedstrijd tegen FC Volendam voor een achterstand wist te behoeden, deed Mvogo dat vanavond tegen RKC. De nummer vijftien van de ranglijst kreeg in een tijdsbestek van 4 minuten een aantal grote kansen op 0-1, maar stuitte op Mvogo, de paal of Jordan Teze. Die laatste haalde nog net op tijd een bal van de doellijn.

Hamstringblessure Madueke

PSV speelde toch al slordig voor rust. Dat had mogelijk ook te maken met de wijzigingen die trainer Roger Schmidt doorvoerde. Phillip Max zat ziek thuis, Donyell Malen was volgens de coach toe aan rust en begon op de bank, net als de niet geheel fitte Ibrahim Sangaré. Malen kwam al snel het veld in, omdat Noni Madueke al vroeg uitviel met een hamstringblessure.

Dat was nog voor de kansenregen van RKC. PSV overleefde, met dank dus aan Mvogo, en ging tegen de verhoudingen in zelfs met een voorsprong rusten. Eran Zahavi schoot op slag van rust een vrije trap via de binnenkant van de paal schitterend binnen. Het was zijn vierde eredivisiedoelpunt.

Rosario beslist wedstrijd

Ook in de tweede helft hield het aanvankelijk niet over wat PSV liet zien. Na een klein uur kreeg Ayman Azhil dé kans op de gelijkmaker, maar de RKC’er schoot van dichtbij over het doel. PSV was wat dat betreft efficiënter; nadat Zahavi eerst nog over knikte, maakte Pablo Rosario er na 73 minuten 2-0 van. En daarmee was het wel gespeeld in het Philips Stadion.

Een opsteker ook voor Mvogo, die voor het eerst sinds 29 november weer de nul hield in een eredivisiewedstrijd. De laatste zeven competitieduels kreeg hij telkens minimaal één doelpunt tegen.

Zo houdt PSV nummer twee Vitesse in het vizier en blijft het enigszins in de buurt van Ajax, dat zondag nog in actie komt tegen Fortuna. Concurrenten Feyenoord en AZ spelen dan tegen elkaar.

