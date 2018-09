PSV maakt gehakt van ADO Den Haag, droomdebuut Gutiérrez

Door Chris Ottens PSV klaarde de klus tegen ADO Den Haag al voor rust en hoefde bij lange na niet tot het uiterste te gaan. Een prettig gegeven, met de fraaie Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona (dinsdag) in het vooruitzicht. En de ploeg van Mark van Bommel wist na drie gelijke spelen op rij weer eens te winnen in Den Haag, dat gebeurde in 2015 alweer voor het laatst. In de beginfase zag het er niet naar uit dat PSV een makkelijke wedstrijd tegemoet ging. ADO begon fel en de Eindhovenaren, die van begin af aan de controle namen, hadden moeite om een gaatje in de defensie te vinden. Na wat speldenprikjes van Luuk de Jong wist Hirving Lozano wél te profiteren. De Mexicaan anticipeerde op een beroerde terugspeelbal van Lex Immers en tikte de 0-1 binnen. Een kwaliteit van Lozano, die wel vaker loert op dat soort momenten. De Jong maakte er op aangeven van José Angeliño nog voor rust 0-2 van.

Na rust was er al helemaal geen vuiltje meer aan de lucht voor PSV, dat met ADO speelde. Nick Viergever miste in eerste instantie nog wel een enorme kans op de 0-3, even later was het alsnog raak. Aaron Meijers trok De Jong naar de grond, arbiter Bas Nijhuis legde de bal na ingrijpen van de VAR op de stip en spaarde Meijers door hem niet zijn tweede gele kaart te geven. Gastón Pereiro benutte het buitenkansje en gooide het duel in het slot.



De avond werd nog mooier voor PSV, vooral ook door het debuut van Érick Gutiérrez. Zijn eerste balcontact was een prachtpass op zijn goede vriend Lozano, die er 0-4 van maakte. Zijn tweede balcontact was zowaar nog mooier, 'Guti' legde van ruim 20 meter aan en schoot fraai in de bovenhoek: 0-5. Steven Bergwijn maakte vlak voor tijd nog 0-6, Pereiro zorgde met zijn tweede rake strafschop van de avond voor een 0-7 eindstand. Zodoende is PSV na vijf wedstrijden nog altijd foutloos in de eredivisie.