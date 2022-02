PSV maakt gehakt van Vitesse en tankt vertrouwen voor Europese week

PSV heeft een eenvoudige avond gekend op bezoek bij Vitesse. De ploeg van trainer Roger Schmidt wervelde in de eerste helft voorbij de Arnhemmers en scoorde binnen het half uur al driemaal. Uiteindelijk liepen de Eindhovenaren in de tweede helft nog uit naar 0-5.

Na twee nederlagen op rij in de competitie snakte alles en iedereen van PSV naar een verse driepunter. Op bezoek bij Vitesse stond PSV op voorhand geen gemakkelijke opgave te wachten, maar die opgave werd na vier minuten spelen al iets makkelijker.

Slalom Madueke

Na een enthousiast begin van Vitesse, kreeg PSV de eerste kans van de wedstrijd en meteen was het raak. Noni Madueke slalomde langs drie Vitesse-verdedigers, hield goed het overzicht en gaf de bal voor op Götze. Het schot van de Duitse middenvelder werd nog gekeerd door Vitesse-doelman Houwen, maar Zahavi was er als de kippen bij om de rebound in het dak van het doel te schieten: 0-1.

Het spel golfde vervolgens op en neer, maar PSV kreeg ontzettend veel ruimte op de counter. En dat leverde flink wat kansen op. Madueke, Gakpo en Zahavi kregen al snel na de openingstreffer de kans om de voorsprong uit te breiden. Het was uiteindelijk Mauro Junior die na 24 minuten voor de 0-2 zorgde met een droog schot in de verre hoek.

Volledig scherm Noni Madueke is niet te houden voor Vitesse. © Pro Shots / Paul Meima

Klus geklaard

Vitesse had weinig in te brengen. De veel besproken Drommel hoefde in het eerste bedrijf niet echt in actie te komen. PSV was zeker na de tweede treffer heer en meester in Arnhem. Dat resulteerde al snel in nog een goal. Cody Gakpo tikte een voorzet van Madueke, die net als tegen NAC uitblonk, voor open doel binnen: 0-3. Binnen het half uur had PSV de klus al geklaard in Arnhem.

Na rust vorderde de wedstrijd zoals je kunt verwachten: Vitesse probeert er voor het eigen publiek nog wat van te maken en PSV leunde achterover, loerend op de counter. Schmidt voerde gedurende de tweede helft de nodige wissels toe en één van die invallers stond koud in het veld toen hij voor de 0-4 tekende.

Volledig scherm Carlos Vinícius tekent voor de 0-4. © Pro Shots / Stefan Koops

Invallers breiden score uit

Uit een afgeslagen corner bracht Mwene de bal over de Vitesse-defensie heen richting Sangaré die ineens oog in oog stond met Vitesse-doelman Houwen. De Ivoriaan was niet zelfzuchtig en legde de bal breed voor de meegelopen Carlos Vinícius, die zo wel heel makkelijk voor zijn vijfde competitietreffer kon zorgen. Kort voor het einde tekende Ritsu Doan nog voor de 0-5 met een droge schuiver vanaf de rand van de zestien.

Daarmee kende de wedstrijd het laatste hoogtepunt. PSV nadert koploper Ajax door de overwinning weer tot twee punten, al komen de Amsterdammers zondag nog in actie in eigen huis tegen FC Twente. PSV zal zich allereerst op gaan maken voor het duel met Maccabi Tel-Aviv in de Conference League, waarna Heerenveen in het weekend op bezoek komt in het Philips Stadion.

‘Eindelijk weer gescoord’ ,,We hebben heel goed gespeeld", zei Eran Zahavi bij ESPN. ,,Complimenten voor iedereen. Eindelijk heb ik weer eens gescoord. Daar heb ik hard voor moeten werken, ik heb er bijna drie maanden uit gelegen en ben blij dat ik terug ben en kan scoren. Als wij doen wat we moeten doen, is het heel moeilijk om tegen ons te spelen. Dat hebben we in het begin van de competitie laten zien en nu gelukkig ook weer.” Volledig scherm Eran Zahavi viert zijn treffer met een hartje voor zijn familie op de tribune. © ANP ,,Het was tien keer niks", erkende Vitesse-verdediger Riechedly Bazoer. ,,We zitten in de hoek waar de rake klappen vallen. Ik schaam me hier wel voor. We probeerden PSV onder druk te zetten, maar we verliezen al snel een duel en lopen achter de feiten aan.” ,,Zij wisselen veel van positie op het middenveld en dan lijken ze wel met een man meer te spelen", vond Bazoer. ,,Mijn eigen spel was ook niet goed genoeg. De trainer wisselde me in de rust ook om mijn gele kaart. We moeten niet de hoop verliezen, bij elkaar blijven en hard trainen.”

