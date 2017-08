PSV maakt na rust het verschil in lastig uitduel bij NAC

Door Maarten Wijffels



Er was een uur gespeeld in Breda en PSV had het moeilijk met het enthousiaste NAC. Maar toen zeilde een krachtige kopbal van Marco van Ginkel ineens prachtig in de bovenhoek. Een verontrustende 1-1 tussenstand was op slag omgebogen in een 1-2 voorsprong.



Het was een doelpunt uit een corner en een teken dat PSV vroeg in het seizoen alweer kan vertrouwen op een gekend wapen. Vorig jaar kon PSV in een teleurstellend jaar nooit aanspraak maken op de landstitel. Maar op één vlak was Phillip Cocu met zijn ploeg wel de beste: het rendement uit hoekschoppen. 9 goals peurde PSV eruit. En ook toen was Van Ginkel, na de winterstop op huurbasis aangetrokken van Chelsea, daarbij een sleutelfiguur.



Zijn 1-2 gisteren volgde op de 0-1 van Steven Bergwijn, die vroeg in de wedstrijd ook al uit een hoekschop raak schoot. Tussendoor had een benutte penalty van Thierry Ambrose PSV in problemen gebracht. De bevrijdende goal van Van Ginkel bracht het initiatief terug bij PSV. En brak het verzet van NAC definitief. Hirving Lozano, lange tijd onzichtbaar, schoof na een van zijn weinige geslaagde dribbels na 69 minuten de 1-3 binnen. Jorrit Hendrix zorgde in de slotfase ook nog voor 1-4.