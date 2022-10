PSV meldt slecht nieuws omtrent blessures Ismael Saibari en Yorbe Vertessen

GA Eagles dwingt Cambuur in de touwen, maar verzuimt de knock-out uit te delen

Was voetbal een jurysport als kickboksen geweest, dan had SC Cambuur het lot van Badr Hari ondergaan en was Go Ahead Eagles net als Alistair Overeem tot winnaar gekroond. Maar waar zaterdag in Gelredome de vechtdeskundigen de doorslag geven, vellen zondag in de Adelaarshorst de kille cijfers het oordeel: 0-0.

