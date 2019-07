PSV met vijf debutanten naar Verbier

Theunissen speelt bij Jong PSV al langer als linksback en speelde daarvoor in de jeugdopleiding van De Graafschap. De Haas kwam deze zomer over van Jong AZ en kan gebruikt worden in het centrum van de verdediging (links). Soulas is eveneens een bekend gezicht bij Jong PSV. Hij speelde daar de afgelopen twee seizoenen al regelmatig centraal in de defensie, aan beide kanten.