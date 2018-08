PSV mist 'matchpoint' en moet Johan Cruijff Schaal aan Feyenoord laten

Na de reguliere negentig minuten was het 0-0 en na vijf strafschoppen 4-4. Feyenoord trok met 6-5 aan het langste eind. Angelino had het duel ook kunnen beslissen, maar miste als gezegd.



PSV had in de reguliere tijd in de erste helft wel het betere van het spel, maar moest tegelijkertijd geconcentreerd blijven omdat Feyenoord loerde op fouten. Voor rust was Sam Larsson bijvoorbeeld eenmaal Denzel Dumfries te snel af en kon hij Robin van Persie bedienen. De spits kwam net niet goed uit bij de bal. De Eindhovenaren kregen een paar kansen, onder meer via Luuk de Jong en Daniel Schwaab. Vanaf de flanken probeerde PSV om gevaar te stichten, maar de ploeg kwam niet tot al te veel dreiging. PSV miste aan de bal regelmatig creativiteit op het middenveld en kon de voorste spelers moeilijk in stelling brengen.



In de tweede helft toonden de Rotterdammers wat meer aanvallende intenties en kwamen ze er af en toe ook gevaarlijk uit. Een schot van Calvin Verdonk was een van de belangrijkste wapenfeiten. Hij kwam met een diagonale inzet, die aan de voor PSV goede kant van de rechterpaal naast ging. Na een kleine zeventig minuten schoot invaller Sofyan Amrabat (hij verving Jens Toornstra, red.) over.



PSV kreeg na 75 minuten misschien wel de grootste kans, nadat Jorrit Hendrix met een prachtige pass Hirving Lozano vond. Hij trof Justin Bijlow op zijn weg. Lozano kwam na een klein uur in het veld voor Donyell Malen en probeerde het verschil te maken, maar slaagde daarin niet. In de tweede helft ging de strijd meer gelijk op, maar wisten de ploegen dus ook niet te scoren. Uiteindelijk brachten penalty's de beslissing, waarbij Feyenoord dus net iets beter bleek.