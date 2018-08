PSV mist naast Thomas ook Romero tegen PEC Zwolle

Kijk op Voetbal Waarom PSV moet kopen als Ajax verder intact blijft

14:46 Onze voetbalexpert Maarten Wijffels over de nieuwste ontwikkeling in de eredivisie: het delen van spelersdata. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden van wereldsport nummer 1. Vandaag: waarom PSV moet kopen als Ajax verder intact blijft