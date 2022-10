PSV mocht lang hopen, maar buigt uiteindelijk voor ijzersterk Arsenal

Liveblog LIVE | Nodige wijzigin­gen in basisop­stel­ling PEC Zwolle voor bekerduel bij HHC Hardenberg

De derby tussen HHC Hardenberg en PEC Zwolle is de afsluiting van de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi. Doet PEC Zwolle tegen de tweededivisionist wat het moet doen of kan HHC Hardenberg in eigen huis voor een stunt zorgen? Volg het in ons liveblog.

19:36