PSV moet 'nee' in acht talen leren voor uitblinker Lozano

De 22-jarige aanvaller maakt op het veld een overrompelende indruk en dat ontgaat de buitenlandse clubs die een complete jaarbegroting van PSV voor een speler op tafel kunnen leggen uiteraard niet. Met het WK in aantocht lijkt hij komende zomer voor PSV niet meer te houden en deze winter is waarschijnlijk ook al een rechte rug en gezonde bluf nodig om een figuurlijke stalen ketting om de nek van de Mexicaan te leggen. Zelf lijkt hij overigens totaal geen haast te hebben om de volgende stap te zetten en geeft hij bij voortduring aan het uitstekend naar zijn zin te hebben in Eindhoven. Met Gerbrands heeft PSV bovendien een directeur te pakken die de zin 'nee is ook een antwoord' al vaker tot praktijk verhief.

Cocu vindt het naar eigen zeggen heerlijk om met Lozano te werken. De Mexicaan oogt fit: afgelopen donderdag maakte hij nog in de 119e minuut de 0-2 in het bekerduel bij FC Volendam en was hij scherp. Hij is ook bereid om teamtaken op zich te nemen en als het nodig is voluit mee te verdedigen.

,,Goals maken en iets creëren, dat is natuurlijk zijn grootste kwaliteit. Hij is nog een jonge speler en druk bezig om zich alle facetten van het Europese voetbal eigen te maken. Daarbij horen uiteraard ook het druk zetten als team en het uitvoeren van verdedigende taken en dat hoort in samenwerking met de andere spelers te gebeuren en niet alleen. Hij leert daar nog elke dag in bij en wil echt ontzettend graag. Het is geweldig om met hem aan de slag te gaan en hij heeft zoveel kwaliteit in huis dat hij het verschil kan maken. Dat liet hij ook vandaag weer zien."