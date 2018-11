PSV moet voor krabbel Pereiro langs onvoorspelbare zaakwaarnemer

PSV wil dolgraag het contract van Gastón Pereiro verlengen, maar wacht al maanden op een doorbraak. Grootste struikelblok blijkt zaakwaarnemer Paco Casal, die in 2015 bij de komst van de creatieve middenvelder al een onvoorspelbare onderhandelaar bleek. De huidige verbintenis van de spelmaker uit Uruguay loopt in juni 2020 af. Verlengt Pereiro (23) niet, dan moet hij komende zomer in principe verkocht worden zodat PSV nog iets aan hem kan verdienen. Lukt dat niet én volhardt Casal in zijn opstelling, dan dreigt een strop voor PSV. Nu het contract nog ruim anderhalf jaar loopt, is er voor PSV nog geen reden tot ernstige zorg. Wel wil de club de huidige overeenkomst graag langer laten duren om een ruimere periode verzekerd te blijven van de transferrechten. PSV wil ook verder met Jorrit Hendrix, Pablo Rosario en Donyell Malen. De laatste twee worden bijgestaan door spelersmakelaar Mino Raiola en er worden geen grote problemen verwacht. Over Hendrix is weinig bekend, mede omdat zijn spelersmakelaar (het bureau SEG) niet ingaat op vragen van de buitenwacht.

Pereiro maakte de afgelopen drie seizoenen telkens tien of meer goals voor PSV en is ook in de huidige voetbaljaargang hard op weg om dat weer te realiseren. Sterker nog, hij staat nu al op zeven treffers (ook omdat hij de penalty's neemt) en komt met het huidige gemiddelde zelfs boven de twintig uit. Voormalig technisch manager Marcel Brands noemde Pereiro vlak voor zijn vertrek een speler die ‘dit seizoen kan ontploffen’ en doelde daarmee onder meer op een stijgend aantal treffers.



PSV had afgelopen week ook drie talenten voor de toekomst op proef. Van het trio maakte aanvaller Kirill Kirilenko (18) uit Wit-Rusland de beste indruk. Of het haalbaar is om hem in te lijven, wordt nog bekeken. Iraniër Younes Delfi was eveneens op stage in Eindhoven en ook zijn situatie is nog niet duidelijk. Mogelijk komt er een vervolg voor het talent, dat als jeugdinternational van zijn land een goede indruk op PSV maakte.