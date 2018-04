PSV na euforische dagen naar remise in Kerkrade

WEDSTRIJDVERSLAGWat kun je verwachten van een team dat twee dagen na een historisch kampioensfeest moet aantreden in Kerkrade? De Eindhovenaren vierden de tegen Ajax behaalde titel op zondag en maandag tot in de kleine uurtjes.Woensdagavond was de realiteit in Zuid-Limburg iets minder vriendelijk. PSV speelde na alle festiviteiten met 2-2 gelijk tegen de degradatiekandidaat, in een wedstrijd waarin voor de Eindhovenaren weinig meer op het spel stond.

Voor Roda JC gold dat des te meer en dat was pas ver in de tweede helft zichtbaar. De ploeg knokte om lijfsbehoud, waar het voor PSV alleen nog maar om prestige, premies en een puntenrecord ging. In de slotfase probeerde PSV er nog wel alles aan te doen om het duel te winnen, met een schitterende goal van Jorrit Hendrix als hoogtepunt.



Verder dan 2-2 kwam PSV niet. Het team van Robert Molenaar kwam voor rust via Jannes Vansteenkiste aan de leiding. Hij schudde Steven Bergwijn af en schoot de bal achter Eloy Room. Via Hirving Lozano, die nog topscorer van Nederland wil worden, kwam PSV al snel weer terug.



PSV verzuimde daarna om te scoren uit de mogelijkheden die er kwamen. Spits Sam Lammers had het vizier niet op scherp. In de tweede helft leek Simon Gustafson de matchwinnaar te gaan worden. Hij verschalkte Eloy Room van afstand, maar via Hendrix kwam er toch nog een remise op het bord. Joshua Brenet leek daarna nog de 2-3 te gaan maken, maar keeper Hidde Jurjus voorkwam dat.