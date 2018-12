PSV na haperhelft alsnog overtuigend naar wintertitel

PSV is winterkampioen en blijft dus minimaal tot de hervatting van de eredivisie in januari lijstaanvoerder. De landskampioen bedwong vanavond AZ in eigen huis met 3-1 en boekte daarmee de zestiende overwinning in zeventien eredivisieduels.

Door Rik Elfrink

Vooral de eerste helft leek van PSV-zijde eigenlijk nergens op. Er klonk zelfs gefluit van de thuissupporters in het Philips Stadion, voor het eerst in dit seizoen. De Eindhovense ploeg oogde in balbezit fantasieloos en speelde de bal achterin ogenschijnlijk zonder concreet plan rond. PSV verzuimde om Luuk de Jong voorin via de lucht in te spelen en verloor veel ballen. AZ had PSV geruime tijd in de tang en verzuimde na de 0-1 van Mats Seuntjens de tweede goal te maken.

Na een bevlieging van Hirving Lozano was het Steven Bergwijn die vrijwel uit het niets de 1-1 aantekende voor de Eindhovenaren. Pas na 38 minuten was een schot van Lozano de eerste serieuze doelpoging van PSV, waar alles leek te haperen en vrijwel niemand een normaal niveau haalde. Trainer Mark van Bommel besloot Gastón Pereiro te slachtofferen en haalde hem al na 28 minuten naar de kant. Hij had meer spelers kunnen wisselen, want ook Érick Gutiérrez haalde bijvoorbeeld een matig niveau. Michal Sadílek was de vervanger van de Uruguayaan en de Tsjech zou in de tweede helft een hoofdrol pakken.