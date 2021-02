PSV na horrorweek Ajax 45 minuten lang boksbal voor Amsterdammers

Even leek Ajax - PSV één van de meest eenzijdige toppers van de laatste jaren te worden binnen Nederland. Maar in de tweede helft werd het alsnog een strijd die boeide en waarin het op en neer ging: 2-1.

Door Maarten Wijffels



Zelfs een kopie van de uitslag van de topper van vorige maand in de competitie zat erin. Maar zo ver liet Ajax het uiteindelijk toch niet komen. Van 2-0 voor werd het nu 2-1. Waarbij PSV-trainer Roger Schmidt niet voor het eerst verbazing opriep met een wissel. Hij haalde tien minuten voor tijd Mohamed Ihattaren naar de kant. Een creatieve geest die misschien nog iets had kunnen forceren. Maar Schmidt gokte op de jonge spits Yorbe Vertessen voor het slotoffensief.

PSV revancheerde zich dus voor een bar slechte eerste helft. Maar Ajax had het natuurlijk nooit meer zover moeten laten komen. Want wat een kwaliteitsverschil was er aanvankelijk geweest. In alles. Techniek, tactiek, fysiek, mentaal; PSV was de boksbal waar Ajax zich 45 minuten lang eens lekker op uitleefde na een horrorweek.

Er waren zoveel momenten die dat verschil aanvankelijk uitbeelden. Het dynamische spel van Davy Klaassen bijvoorbeeld, altijd vrij en aanspeelbaar tussen linies, tegenover de onbeholpenheid van Sangaré en Rosario op het middenveld van PSV. Of neem een fase in de 34ste minuut. PSV had diep op eigen helft de bal, Ajax stond al op 2-0 en het leer ging terug op de keeper. Toch besloot Daley Blind om door te jagen op Lars Unnerstall. Scherp tot in het kwadraat. Aan de overkant miste PSV die echte scherpte toen Donyell Malen vrij op Maarten Stekelenburg afging en voorlangs schoot.

Maar toch zie je het vaker, dat twee helften nooit hetzelfde zijn. Na rust beet PSV dan eindelijk van zich af. Met dezelfde spelers. Van 2-0 werd het 2-1 toen Denzel Dumfries voor het eerst eens doorkwam op de rechterflank. Uit zijn voorzet schoot Ajax-verdediger Jurriën Timber in eigen doel.

Vooraf was een vraag geweest hoe beide teams de bekerkraker zouden aanvliegen. Bij Ajax verving Maarten Stekelenburg de geschorste Andre Onana, die het duel nu op de tribune bekeek. PSV stond voor een keuze in zijn tactiek. Volle bak drukzetten zoals een maand geleden in de competitie? Of meer vanuit een compacte organisatie spelen op de snelle tegenstoot?

Misschien wilde PSV aanvankelijk best meer doen, maar Ajax liet het toen simpelweg niet toe. De uitblinkende Klaassen was al twee keer diep gesprint en bijna bereikt in de zestien meter van PSV, toen hij na 19 minuten zelf de 1-0 aanbracht. Hij werd vrijgespeeld tussen een paar PSV’ers in. Meteen draaide hij open en stak de bal door op Haller die raak pegelde: 1-0.

De spits van 22,5 miljoen maakte ook de 2-0, waarmee het treffen al gespeeld leek. Maar Ajax moest toch nog aan de bak. Tagliafico en Rensch flirtten daarbij nog met een rode kaart. Pas in het slot kreeg ook Ajax weer kansen.

