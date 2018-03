PSV na worsteling toch nog ruim langs tiental VVV

Door Maarten Wijffels



De typerende PSV-overwinning. Hij is dit seizoen terug in de eredivisie. En de zege tegen VVV was daar vanavond weer een goed voorbeeld van. Zo'n zege staat voor een duel in eigen stadion waarin lange tijd bitter weinig gebeurt, maar waarin PSV een keer scoort en na 90 minuten toch met 'gewoon' met een 2-0 of 3-0 overwinning van het veld gaat.



Als de koploper ook de nog resterende drie thuisbeurten op die manier zou winnen, is PSV altijd kampioen. Dan mogen Phillip Cocu en zijn spelers alle drie nog resterende uitduels allemaal verliezen.



De drie goals tegen VVV vielen allemaal na de 67ste minuut. Met daarbij een groot aandeel voor Marco van Ginkel. De aanvoerder was bij de winterstop nog gedeeld topscorer van de eredivisie met 10 goals. Maar in deel twee van het seizoen was daar geen enkele treffer meer bij gekomen. Van Ginkel kreeg op trainingskamp in januari in Amerika weer last van de knie waaraan hij al eerder geopereerd werd en raakte aan de sukkel. Hij ontbreekt komende week ook bij de selectie van Oranje na overleg tussen PSV en bondscoach Ronald Koeman.



Veel had hij nog niet laten zien, toen hij in de 68ste minuut dan toch zijn waarde toonde. Van Ginkel werkte koppend een corner van Hirving Lozano binnen en brak zo de ban tegen de stug verdedigende Limburgers en hun uitblinkende keeper Lars Unnerstall.



Het verzet van VVV was daarmee ook meteen gebroken. Via Hirving Lozano, terug na zijn schorsing van drie duels, kwam PSV ook snel op 2-0, waarna Van Ginkel zelf voor het slotakkoord zorgde. Hij schoot een penalty binnen na een overtreding op Luuk de Jong. VVV stond op dat moment al een tijdje met 10 man na de rode kaart voor Seuntjens.



Mooi was het eerbetoon van de toeschouwers in het Philips-stadion aan Lennart Thy. De aanvaller van VVV ontbrak omdat hij meewerkt aan een stamceltransplantatie om zo een leukemiepatiënt te helpen. Hij kreeg in de elfde minuut een ovationeel applaus van het publiek in Eindhoven.



De voorsprong van PSV op Ajax is voorlopig weer 10 punten. De achtervolger gaat morgen op bezoek bij Sparta.