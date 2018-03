PSV neemt ook horde FC Utrecht in de jacht op landstitel 24

FC Utrecht opende zaterdagavond in het Philips Stadion het bal en kwam tot twee grote kansen. Jeroen Zoet stond op zijn post en had eenmaal geluk dat de binnenkant van de paal PSV redde. PSV zette er een schot van Santiago Arias tegenover. FC Utrecht dicteerde even, maar het was PSV dat met een gelukje op voorsprong kwam. Een inzet van Bart Ramselaar belandde via Ramon Leeuwin achter David Jensen.



Een omhaal van Luuk de Jong was daarna een hoogtepunt in de wedstrijd. De Jong kreeg de bal met de rug naar de goal op de voet en passeerde Jensen zeer fraai. Hij had dat in zijn tijd bij PSV al een aantal keren eerder geprobeerd, maar nu lukte het om een prachtige goal te noteren. FC Utrecht kreeg daarna via de linkerkant nog een paar kansen, maar tot de rust kwam er geen verandering meer in de score.



Afstand

De tweede helft gaf PSV nog wel een paar kansen weg, maar nam de ploeg zelf afstand. Na een lange sprint maakte Steven Bergwijn zich vrij en had hij nog de rust om de 3-0 aan te tekenen. Opnieuw droeg Bergwijn daarmee bij aan de score, nadat hij eerder tegen Sparta en Feyenoord ook al na de winterstop goals had gemaakt.



PSV is door de overwinning als gezegd weer een stap dichter bij de landstitel. Als de ploeg vanaf nu nog vijf keer op rij wint, is de titel sowieso een feit.