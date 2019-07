PSV neemt Toni Lato op huurbasis over van Valencia

De 21-jarige verdediger wilde graag naar Nederland om in Eindhoven te gaan spelen, maar de clubs hadden tijd nodig om een overeenkomst te bereiken. PSV en Valencia hebben meerdere scenario's bekeken, waarbij ook koop een optie was. Uiteindelijk is dat niet gelukt. PSV wilde Lato desondanks graag hebben, om een oplossing voor de ontstane situatie in de A-selectie te creëren.



Zijn komst is broodnodig omdat Angeliño, Aziz Behich en Kenneth Paal niet meer beschikbaar zijn en trainer Mark van Bommel nu spelers van Jong PSV moest opstellen voor die positie. Met Lato komt er nu een Spaanse opvolger voor Angeliño, die net als de voormalige PSV’er (deze week vertrokken naar Manchester City) al voor Jong Spanje uitkwam.