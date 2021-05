PSV neemt tweede plaats AZ over na simpele zege op Willem II

SamenvattingPSV heeft de tweede plaats van AZ weer overgenomen. De ploeg van Roger Schmidt won eenvoudig met 0-2 bij Willem II, dat aanvallend helemaal niets in te brengen had. De Tilburgers wilden vooral de schade beperken, omdat het doelsaldo nog bepalend kan zijn in de degradatiestrijd.

Door Rik Elfrink



Het duel werd voor PSV overschaduwd door schokkend nieuws voor Eran Zahavi, ruim een uur voor de wedstrijd. Bij zijn woning in Amsterdam had een overval plaatsgevonden, waarbij zijn vrouw en kinderen aanwezig waren. Zahavi reisde onmiddellijk naar huis en zijn ploeggenoten, de trainers en directie waren bezorgd over de situatie. Hij woont niet in de buurt van Eindhoven, omdat in Amsterdam een grotere Israëlische gemeenschap leeft en zijn gezin zo snel kon acclimatiseren.

PSV klaarde de klus in Tilburg daarna tamelijk simpel, waarbij Donyell Malen en een eigen goal van Willem II (via Derrick Köhn) voor de beslissing zorgden. De Eindhovenaren stonden onder druk omdat AZ daags tevoren had gewonnen van Fortuna Sittard en de tweede plaats voor een dag had ingenomen. Na speelronde 32 heeft PSV weer een punt voorsprong en dus deed de formatie van Roger Schmidt in het Brabantse onderonsje uitstekende zaken.

Bij PSV ontbrak ook Mario Götze, wegens een lichte blessure. Of hij er komende week weer bij kan zijn, is nog niet duidelijk. Opvallend was dat Marco van Ginkel een basisplek (zijn eerste sinds 6 mei 2018) kreeg en bijna een volle wedstrijd speelde. Hij bracht rust bij PSV, was vaak aanspeelbaar en dacht ook vaak vooruit. Van Ginkel speelde als nummer zes en later in de tweede helft als halve tien, op het moment dat Pablo Rosario weer in de ploeg kwam.

PSV had nog mogelijkheden om de 0-3 te maken en Willem II had ook nog de 1-2 binnen kunnen werken, maar echt spannend werd het na de 0-2 nooit meer.

De wedstrijd herbeleven? Bekijk ons liveblog nog eens terug.

Volledig scherm Donyell Malen of PSV Eindhoven viert de 0-1 tijdens de Nederlandse Eredivisie wedstrijd tussen Willem II en PSV in het Koning Willem II stadion op 09 mei 2021 in Tilburg, Nederland. ANP OLAF KRAAK © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.