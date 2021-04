PSV neemt tweede plek weer over van AZ na simpele zege op Heracles

Door Chris Ottens Boscagli was zondag toch wel de meest opvallende speler aan PSV-zijde. De Monegask kreeg van Roger Schmidt weer eens een plekje op het middenveld, ook omdat Ibrahim Sangaré volgens de trainer toe was aan rust na een verre trip met de nationale ploeg van Ivoorkust. De keuze voor Boscagli pakte goed uit; met zijn passes stond de linkspoot zelfs aan de basis van de overwinning op Heracles. Zeker voor rust drukte hij zijn stempel op het middenveld: in de negende minuut gaf Boscagli de pass op Donyell Malen, die versnelde, de verdediging zijn hielen liet zien en de bal in de korte hoek hard achter keeper Janis Blaswich schoot: 1-0. Bekijk hier de samenvatting van PSV - Heracles (Premium)

Sinds 1964 niet meer verloren

Twee assists dus voor de Monegask, die ook in verdedigend opzicht overeind bleef met zijn kompaan op het middenveld: Pablo Rosario. Alhoewel: vlak voor rust kregen de Almeloërs, die alleen in 1964 ooit wisten te winnen in Eindhoven, een prima kans via Delano Burgzorg. De aanvaller van Heracles schoot de bal echter tegen het lichaam van keeper Yvon Mvogo.



In de oersaaie tweede helft zakte het spelpeil naar een bedenkelijk niveau. PSV hoefde niet meer, Heracles kon niet beter. De thuisploeg voerde de score nog wel op, en hoe: in de extra tijd krulde invaller Mohamed Ihattaren de bal met zijn begaafde linkerbeen in de kruising: 3-0.