PSV niet verder met Hesp en Van den Heuvel, Roorda nieuwe teammanager

Oefeninterland Oranje tegen Spanje, zo had het vanavond kunnen zijn

20:53 Eigenlijk zou het Nederlands elftal vanavond oefenen tegen Spanje, in een bomvolle Johan Cruijff Arena. Om alvast warm te draaien voor het EK, met drie pouleduels in hetzelfde stadion. Hoe dat er vanavond zonder coronacrisis uit had gezien? Nou: zó.