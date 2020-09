PSV nog één horde verwijderd van hoofdtoernooi na eenvoudige avond in Slovenië

PSV heeft zich ten koste van Mura uit Slovenië geplaatst voor de play-offs van de Europa League. In de derde voorronde wisten de Eindhovenaren in Slovenië met overtuigende cijfers te winnen: 5-1. In de play-offs, de laatste horde op weg naar het hoofdtoernooi, wacht Rosenborg uit Noorwegen.