PSV of Ajax; wie redt nog enigszins zijn seizoen?

Voormalig Ajax-spits Danny Hoesen (32) beëindigt carrière per direct: ‘Dit komt heel hard aan’

Het contract van Danny Hoesen bij FC Emmen is in onderling overleg per direct ontbonden. De club meldt dat de heupblessure van de 32-jarige spits uit Heerlen dusdanig is dat hij zijn carrière heeft moeten beëindigden.