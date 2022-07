PSV ondanks trefzekere Luuk de Jong onderuit tegen Arnaut Danjuma's Villarreal

Het Philips Stadion was goed gevuld voor het eerste duel van Van Nistelrooij als trainer van PSV in het stadion. De fans zagen in het eerste bedrijf een wedstrijd die aardig op en neer golfde. PSV was bij vlagen nog wel slordig, waarbij vooral de afstemming tussen de verdediging en het middenveld voor problemen zorgde.

Mede daardoor kreeg Villarreal in de eerste 45 minuten wel wat kansen. Moreno kopte na twee minuten van dichtbij over, en PSV-doelman Benitez wist vervolgens met een knappe reflex zijn doel schoon te houden. Bij PSV vielen in aanvallend opzicht Joey Veerman en Xavi Simons in positieve zin op, net zoals Noni Madueke. Na 28 minuten werd de eerste échte kans van PSV meteen omgezet in een doelpunt. Hoever stuurde Simons diep, die vervolgens De Jong wist te bereiken. De nummer negen van PSV tikte bij de eerste paal binnen: 1-0.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Na die goal liep het wat beter bij PSV, al bleef Villarreal gevaarlijk door de ruimte die ze kregen. Ruimte kreeg ook aanvaller Yeremy Pino een minuut na rust. De Spanjaard liet deze kans niet onbenut en schoot diagonaal raak voor de gelijkmaker: 1-1.

Even later kwam PSV goed weg toen Arnaut Danjuma knap wegdraaide en met zijn schot de lat raakte. Aan de andere kant was Madueke een aantal keer dreigend. Vervolgens begonnen beide ploegen flink wat wissels door te voeren. Na een minuut of 75 stond van de oorspronkelijke basiself alleen Benitez nog op het veld.

Het jeugdige PSV drong wat aan, maar juist aan de andere kant viel een goal. Nicolas Jackson kopte tien minuten voor tijd de 1-2 tegen de touwen. Dat was tevens de eindstand.

Opstelling PSV

Benitez; Hoever (72. Sambo), Teze (60. Luckassen), Obispo (45. Vos), Max (72. Oppergard); Sangaré (45. Ledezma), Veerman (72. Van Ginkel), Simons (60. Tielemans); Madueke (76. Doudah), De Jong (60. Vertessen, 72. Bakayoko), Antonisse (60. Saibari)