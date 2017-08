PSV Onder-19 vernedert Ajax bij trainersdebuut Heitinga

De Eindhovenaren wonnen op De Toekomst met liefst 0-5 in de strijd om de Super Cup voor A-junioren. Van Bommel was er zelf overigens niet bij, omdat hij met Saudi-Arabië mee is in de strijd om WK-kwalificatie. Assistent Jürgen Dirkx verving de trainer. Aan de andere kant maakte John Heitinga zijn debuut als zelfstandig oefenmeester.