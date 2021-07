PSV onderzoekt opstootje en bekijkt of kaartjes zijn doorverkocht aan Turkse fans

Berghuis ondergaat medische keuring; ook andere Oran­je-internatio­nals melden zich bij Ajax

19 juli Steven Berghuis (29) is maandagmorgen begonnen aan de medische keuring bij Ajax. De verwachting is dat de veelbesproken aankoop later vandaag zal worden gepresenteerd door de landskampioen. Samen met de meeste andere Oranje-internationals begint Berghuis dinsdag aan zijn eerste training van het nieuwe seizoen.