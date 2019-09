PSV ongenaakbaar in Eindhoven, Tadic jaagt door op Bergkamp

Dé topper van deze speelronde is uiteraard het duel tussen PSV en Ajax in Eindhoven. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureau GraceNote blikken we vooruit op die absolute kraker.

PSV - Ajax (16.45 uur)

PSV en Ajax spelen voor de 127ste keer tegen elkaar in de eredivisie. De Eindhovenaren zijn de enige eredivisionist met een positieve balans tegen de Amsterdammers: er werd 53 keer gewonnen en 49 keer verloren. Ajax (dus 49 zeges) kan het tweede team worden dat 50 keer wint van PSV in de eredivisie, na Feyenoord. De Rotterdammers wonnen zelfs al 51 keer.

PSV won zijn laatste drie thuisduels met Ajax zonder daarin een tegendoelpunt te krijgen: 1-0 in 2016/2017 en 3-0 in zowel 2017/2018 als 2018/2019. De laatste keer dat Ajax minimaal vier uitduels op rij verloor bij een specifieke eredivisie-tegenstander was op bezoek bij FC Utrecht van 2000 tot 2004 (vijf nederlagen). Maar: de laatste drie keer dat Ajax scoorde in Eindhoven, won de club ook.

Ongeslagen

PSV is ongeslagen in vijftig thuisduels in de eredivisie (45 keer winst), sinds een 0-1 nederlaag tegen Feyenoord op 18 september 2016. Er zijn vijf langere ongeslagen thuisreeksen neergezet in de eredivisie (Ajax twee, PSV twee, Feyenoord één). Meest recentelijk was dat een serie van 53 duels van PSV tussen november 1989 en december 1992.

Onder trainer Mark van Bommel verspeelde PSV thuis in negentien eredivisie-duels slechts één keer punten, in een 1-1 gelijkspel tegen Feyenoord op 24 februari 2019. De laatste keer dat PSV minstens twee tegengoals kreeg in een thuisduel in de eredivisie was tegen SC Heerenveen op 17 februari 2018 (2-2). PSV hield sindsdien 15 keer de nul in 24 thuisduels in de eredivisie.

Donyell Malen kan zondag de eerste PSV-speler worden die in vijf opeenvolgende thuisduels in de eredivisie scoort sinds Luuk de Jong van september tot en met december 2018 (zelfs zes duels op rij). Dat zou goed nieuws zijn voor PSV, dat nog nooit een eredivisie-duel waarin Malen scoorde verloor.

Goals

Ajax won twaalf van de laatste dertien eredivisie-duels, met als uitzondering het 2-2 gelijkspel bij Vitesse van begin dit seizoen. Geen team heeft momenteel een langere ongeslagen reeks in de eredivisie dan Ajax (dertien duels). Ajax won bovendien de laatste veertien eredivisie-duels na een midweekse Europese wedstrijd, sinds een 3-0 nederlaag bij PSV op 23 september 2018. Dat duel kwam toen na de eerste speelronde in de Champions League, waarin Ajax in eigen huis met 3-0 van AEK had gewonnen

Dusan Tadic kan de derde speler worden die in negen opeenvolgende eredivisie-duels van Ajax scoort, na Dennis Bergkamp (tien duels, 1988-1989) en Wim Bleijenberg (negen duels, 1958-1959). Tadic is de enige speler die dit eredivisie-seizoen bij meer dan 6 goals direct betrokken was (tien goals). Echter, hij scoorde slechts één keer in tien eredivisie-duels tegen PSV, een penalty in de 3-1 thuisoverwinning op 31 maart 2019.

Twee van zijn collega's doen het wat dat betreft beter: Siem de Jong (drie goals) is de speler in de huidige selectie van Ajax die het vaakst scoorde tegen PSV, terwijl Quincy Promes in zijn beide voorgaande eredivisie-duels met PSV scoorde. Dat was namens FC Twente in het seizoen 2013/2014.

De verwachtte opstellingen

Volledig scherm Ajax © AD Volledig scherm PSV © AD